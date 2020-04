ਜੋਇ ਬਿਡੇਨ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਮੁੱੱਢਲੀ ਚੋਣ ’ਚ ਜੇਤੂ Posted On April - 13 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਜੋਇ ਬਿਡੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਲਾਸਕਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਾਤੇ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 55.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਟਵੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ 44.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 8 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਬਿਡੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੋਇ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਐਮੀ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪੀਟ ਬੁੱਟੀਗੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਏਐੱਫਪੀ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ਜੋਇ ਬਿਡੇਨ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਮੁੱੱਢਲੀ ਚੋਣ ’ਚ ਜੇਤੂ

Both comments and pings are currently closed.