ਜੈਸਲਮੇਰ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ Posted On April - 28 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਜੈਸਲਮੇਰ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਵਿਖੇ 2-2 ਸੌ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਦੇਕਰਨ ਵਿਖੇ 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ. ਕੇ. ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

