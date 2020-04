ਜਿਹਲਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ

ਜਿਹਲਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ Posted On April - 5 - 2020 ਚਾਰੂ ਸੋਨੀ

ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਊਰਲਿਸਟ (ਕੰਧੋਲ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ) ਆਖ ਕੇ ਰੋਲ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਨੀ ਸੌ ਸੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕੰਧ-ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ – ਘੋੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ-ਲਿਖ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਧਾਂ।

ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਰਟ ਡਿਸਟਰਿਕਟ (ਕਲਾ ਨਗਰੀ) ਆਖਣ ਲਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗੀਨ ਨਮੂਨੇ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਣ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

ਇਹ ਕੰਧੋਲ਼ੇ (ਮਿਊਰਲ) ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ; ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਟਾਈਲ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤਪਦੇ ਆਵੇ ਵਿਚ ਸੇਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹਲਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਵਰੇਸ ਲਹੌਰ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਨੇੜ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆੱਵ ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ। ਸਤੀਸ਼ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤਾਲ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਰਿਆ ਉਹਦੀ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਨਾਲ਼ ਪਰੁੱਚੇ ਚਿਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮੀਊਜ਼ਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਵੀ ਲੇਖਕ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: ‘‘ਸੰਤਾਲ਼ੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ।’’

ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵਾਂ-ਸੱਠਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ: ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੈਨਨ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਨਕਾਰੀ ਦਾ ਆਹਲਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਨ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਬਾਦਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲਵਰੇਸ ਵਿਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੋਚ ਤੇ ਕਲਾ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ: ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਚਿਤਰੀ; ਅਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਖ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਵਲੂੰਧਰੇ, ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ, ਲੀਰੋ-ਲੀਰ, ਨਿਆਸਰੇ, ਝੁਲ਼ਸੀਆਂ ਲੂਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਚਿਤਰ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ਼ ਸਾੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਜਰਮਨ ਕਵੀ ਬਰੈਸ਼ਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਜਦ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏ; ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਹਿ-ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਲਈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ – ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ਼ ਲੂਹੇ ਬੁੱਤ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਨੱਚਾਰ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ਼। ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਣੇਸ਼ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕੈਲੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। * ਲੇਖਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਤਰਕਾਰ ਹੈ

