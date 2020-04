ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮਾਸਕ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮਾਸਕ Posted On April - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿੱਤ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

