ਜਲੰਧਰ ’ਚ 7 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ Posted On April - 18 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 17 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 7 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 7 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 98 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਲਾਮਹਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਾਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 98 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

