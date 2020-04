ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਈ Posted On April - 1 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 1.4 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 6.9 ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ 5.5 ਫੀਸਦ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 7.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ 6.7 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।

-ਪੀਟੀਆਈ

