ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਰਸ ਸਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ Posted On April - 26 - 2020 ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪਰੈਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਕ ਨਰਸ ਸਣੇ 6 ਨਵੇਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਨਰਸ ਤੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਓਟੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

