ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 11 ਨਵੇਂ ਕੇਸ; ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋਈ Posted On April - 28 - 2020 ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ 6 ਕੇਸ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Headlines, Ticker, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 11 ਨਵੇਂ ਕੇਸ; ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋਈ

Both comments and pings are currently closed.