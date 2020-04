ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮੌਤ Posted On April - 12 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ/ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖੂਹ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਲੋਹੇ ਦਾ ਢੋਲ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਖੇਮੂਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਨਾ ਆਈ। ਲਛਮਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ ਪੀੜਤ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਬੇਸੁਧ ਪਏ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੋਟੀ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਲਛਮਣ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

