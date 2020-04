ਚੀਨ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੀਨ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ Posted On April - 15 - 2020 ਪੇਈਚਿੰਗ, 14 ਅਪਰੈਲ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐੱਲਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਨੀ ਖੋਜ ਫ਼ਰਮ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਮੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1.20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਚੈੱਨ ਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਐਡਨੋਵਾਇਰਸ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਕਲੀਨਿਕ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੇੜ 12 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।

84 ਸਾਲ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ੀਓਂਗ ਜ਼ੈਗਸਿੰਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਚਾਈਨਾ ਡੇਲੀ’ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਨੈਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ਚੀਨ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ

Both comments and pings are currently closed.