ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਗਨਹੇਮ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ

ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਗਨਹੇਮ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ Posted On April - 15 - 2020 ਹਿਊਸਟਨ, 14 ਅਪਰੈਲ

ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਊਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈਡ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਵਿਤਾ ਰਮਨਨ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟਿੀ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੇ ਪਲਾਨਰ ਦਿਲੀਪ ਡਾ. ਕੁਨਹਾ ਤੇ ਡਾਰਟਮਾਊਥ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 2020 ਗੁਗਨਹੇਮ ਫੈਲੋੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 175 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਮੰਤਵ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਔਸਤਨ 43,200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 3000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 173 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਇਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗੁਗਨਹੇਮ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

