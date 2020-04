ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਆਏ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ Posted On April - 22 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੇਖੌਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ, ਕਸਰਤ ਲਈ ਡੰਬਲ ਅਤੇ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀਪਕ ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪੰਜ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਦੋ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਈਅਰਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀਪਕ ਸਣੇ ਏਐੱਸਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੂੰ ਪੁਰੀ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਉਰਫ਼ ਦੀਪੂ ਵਾਸੀ ਦਾਦਰੀ ਗੇਟ (ਬਠਿੰਡਾ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, 28,500 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

