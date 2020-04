ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ Posted On April - 24 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਅਪਰੈਲ

ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਗੋਰੂ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਰੂ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪੀਸੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Both comments and pings are currently closed.