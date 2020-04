ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ Posted On April - 30 - 2020 ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ

ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਟੀਪ-ਟਪੱਲੇ ਤੋਂ ਗਾਰੇ ’ਚ ਚਿਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦੋ ਜੁਆਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਏਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬਲਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਣ ਮਣ ਦੇ ਜਾਪਦੇ।

ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਕ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਜੱਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਉਕਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੂਰ ਅੰਬਰਾਂ ’ਚ ਖਲਾਅ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੱਸੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਆਇਆ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜੱਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਕੁ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।

ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਸੀ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ, ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਇਕ ਦਿਨ ਜੱਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਲੀ ਸੀਰਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਘਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸੀਰੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੈੱਗ ਦਾਰੂ ਦੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਡਿੱਗਦਾ-ਢਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਜੱਸੀ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਮੱਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਉਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖੁਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਏਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਕ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਧੁੱਤ ਹੋਇਆ ਜੱਸੀ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਜੱਸੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ‘ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ’।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਰਾਪ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਈ। ਬੱਸ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੱਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ।

ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਆ ਧਮਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ।

ਜੱਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਲੁੱਟ’ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਜੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਹਢਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਟਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਆਏ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਜੱਸੀ ਨੇ ਸੈੱਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਬਥੇਰੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਿੱਝ ਕੇ ਕਦੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜੱਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖੋਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਜੱਸੀ ਬੁਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਨਸੀਬ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗਾ ਵਲ ਵਲ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਆਕਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜੱਸੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੇਲ੍ਹ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਡੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਿਆ-ਕਰਮ ਮਗਰੋਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ…!

ਸੰਪਰਕ: 98721-12457

