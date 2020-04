ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੋਰਟਿਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੋਰਟਿਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ Posted On April - 24 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 24 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਦਾਸ) (88) ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

