ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ Posted On April - 29 - 2020 ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਪੁਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਜੀਕੋਟ ਰੋਡ ਵਾਸੀ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲੜਕੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ| ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਗਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ|

Ticker, ਪੰਜਾਬ

