ਖੰਘ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਤਾਪ' ਚੜ੍ਹਿਆ Posted On April - 13 - 2020

ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦੰਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੇ ਐੱਮਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਭੀੜ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਗਈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਟੀਨ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਸੀ ਤੇ ਗਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਈਐੱਮਏ ਨੇ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ 119 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਸਨ ਐਸੋਸੇਈਸ਼ੇਨ (ਨੀਮਾ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 52 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਗਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ

