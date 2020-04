ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ

ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ Posted On April - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਟੂ ਵਾਸੀ ਨੰਗਲ ਦਾਤਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਵਿਆਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਕਤ ਖੇਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋ 22 ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੀਟੂ ਵਾਸੀ ਨੰਗਲ ਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ 61-1-14 ਅਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

