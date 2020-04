ਖਰੜ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼

ਖਰੜ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ Posted On April - 22 - 2020 ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਜੈਨ

ਖਰੜ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਵਿਕਅਤੀ ਮਹਿਕ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲੌਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ): ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੇਖਾ ਦੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐੱਮ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੜਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ’ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੈਲਥ ਇੰਸੈਪਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੇਖਾ ’ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਜਲੰਧਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਖਰੜ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼

Both comments and pings are currently closed.