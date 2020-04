ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ’ਤੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ Posted On April - 2 - 2020 ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ,1 ਅਪਰੈਲ

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ|ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਾਬਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ|

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ,(ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਾਗੋਵਾਲ): ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਕਹਿਰਵਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

