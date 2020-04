ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ Posted On April - 20 - 2020 ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਸਬਾ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਪਰੈਲ 1939 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਪਿਤਾ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ| ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਸੀਰ ਕਰਨਾ ਸੀ| ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਾਏਸਰ ਪਿੰਡ ਅੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਾਲਸਾਂ ਪੱਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ|

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ| ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ| ਉਹ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਟਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ|

ਸੰਤ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ: ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ ਕੁਕਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੂੰਮ ਲੈ ਗਈ ਸੀ| ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ| ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖੱਲਸ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੁੜ ਗਿਆ| ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਰਾਏਸਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ| ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰ 1957 ਵਿਚ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ| ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ| ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡੈਮ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਏਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਸੇ ਕੋਲ ਜਗਮਲੇਰੇ ਜਾ ਵੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜੇਬੀਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ| ਸਤੰਬਰ 1961 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਹਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ|

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ: ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ 1962 ਵਿਚ ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ| 1969 ਤੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ| ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 11 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਲਾਈਟ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ| ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲੱਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ| ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੀਟੀਓ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਟੀਓ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਮੋਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ| ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਬੋਲ’ (1971) ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੈਨਤਾਂ’ (1975), ‘ਚੌਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ’ (1978), ‘ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਤੱਕ’ (1979) ਛਪੀਆਂ। 1986 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪੀਆਂ।

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ| ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੌਡੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ|

ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ|

ਉਂਜ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਣ ਵਿਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98147-52097

ਸੰਪਾਦਕੀ Comments Off on ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ

Both comments and pings are currently closed.