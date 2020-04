ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ Posted On April - 2 - 2020 ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ 5 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਡਾ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਟੀਲ ਵਰਕਸ ਸਲੈਚਾ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਨਿਊ ਸਟਾਰ ਇੰਜ ਵਰਕਸ ਸਲੈਚਾ,ਧੰਜੂ ਕੰਬਾਈਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸ਼ਾਹਕੋਟ,ਖਿੰਡਾ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਫਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨੱਢਾ ਕੰਬਾਈਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 98149-94325 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕਣਕ 2080 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਡੀਐੱਫਐਸਸੀਜੇਏਐੱਲ 2 ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਜੀ ਮੇਲ.ਕਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

