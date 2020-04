ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ

ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ Posted On April - 6 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ’ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਬਾਈਨ, ਤੂੜੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਭਾਦਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਬਾਈਨ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹਨ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਮਗਰੋਂ ਛਿਮਾਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਟਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ।

ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਕੰਬਾਈਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਕਟਾਈ ਦਾ ਭਾਅ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

