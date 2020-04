ਕੌਲਿਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Posted On April - 8 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੌਲਿਨਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਲਿਨਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਮ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੌਲਿਨਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਰਪਰ ਕੌਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਨੰਤ ਪਦਮਨਾਭਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ।’ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼

