ਕੋਵਿਡ-19: ਬਾਂਸ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ Posted On April - 30 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

