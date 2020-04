ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ? Posted On April - 10 - 2020 ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 208 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੌਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13,44,785 ਤੇ 74,630 ਹਨ, 2,78,330 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਛੇਵੇਂ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 17ਵੇਂ, ਭਾਰਤ 4778 ਕੇਸਾਂ ਤੇ 136 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ 25ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3766 ਕੇਸਾਂ ਤੇ 53 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ 31ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 3,66,112,ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,523 ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 5373 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਥੇ 51,608 ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਆਮ ਫਲੂ ਵਰਗਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 102 ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟੀਏ?

ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ।

ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣੀਏ?

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼, ਛਾਤੀ ਦੀ ਘੁਟਮ ਤੇ ਸਾਂਹ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਕ ਬੰਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਧੁਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਮੋਨੀਏ ਨਾਲ ਸਾਂਹ ਰੁਕਣ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟਣ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੋਗ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਥੁੱਕ, ਖੰਘਾਰ, ਲਾਰ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਮਵਾਦ ਦੇ ਤੁਪਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਭਰੇ ਤੁਪਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਪਕੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਲੱਦੇ ਤੁਪਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨ ਦੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਹਵਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੱਕਰ ਕਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੰਦ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਲੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਪਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤਲਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘ, ਨਿੱਛ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਆਦਿ ਕੁਹਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਰੁਮਾਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਢੱਕ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹੀਏ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਈ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾ ਉਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੱਥ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਈਏ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਝੱਗ ਜੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਕਰਨ, ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ, ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਪਲੀ ਪਲੀ, ਰਾਮ ਰੁੜਾਵੇ ਕੁੱਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰੋਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੌਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਗ ਬੁਝਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਜਵਾਲਾ ਜਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਗ ਬੁਝਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬਹਰੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਮਲੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਅ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਪਾਸ਼ਕ, ਵੀ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਰਾਹਤ, ਕੁਆਰਨਟੀਨ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ , ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਪਗਾਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿਉਣਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੈਅ ਤੇ ਸਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐੱਨ ਆਰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੀਨ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕਰੇ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 102 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਰੰਤ 1000 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ਾ, ਏਐੱਨਐੱਮਜ਼, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮੇ, ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਭੈਅ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਏ ਐਨ ਐਮਜ਼ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਤਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਹੁਕਮੀਆ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ/ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੀਟੇਲ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਗਲੱਵਜ਼, ਗਾਊਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਥੁੜ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰਹੇ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਜਰਤ ਮਿਲਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੇ , ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਟਕਿਆਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਜਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਿਜਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਵੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭੈਅ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਸੰਪਰਕ ਵਾਟਸਐਪ ’ਤੇ: 99145-05009

Ticker, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ Comments Off on ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ?

Both comments and pings are currently closed.