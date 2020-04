ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ: ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 14 ਕੇਂਦਰ Posted On April - 14 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪਰੈਲ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਐੱਮਐੱਚਏਐੱਨਐੱਸ ਬੰਗਲੌਰ ਵਰਗੇ 14 ਉੱਤਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡਕੀਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਉੱਤਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੁਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਏਮਜ਼ ਜੋਧਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰੰਭਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਹਨ। ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਇੰਡੋ-ਯੂਐੱਸ ਵਰਚੁਅਲ ਨੈਟਵਰਕਸ’ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੰਡੋ-ਯੂਐੱਸ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਮਾਰਚ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

