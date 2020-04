ਕੋਵਿਡ-19: ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਭਦਾਇਕ? Posted On April - 3 - 2020 ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਇਟਲੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਲੂ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 1918-19 ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਡੈੱਥ ਬੂਬਾਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਫਲੂਐਂਜਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਸਨ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉੰਨਾ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, (ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਦੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ) ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਹੌਪਕਿਨਜ ਵਲੋਂ ਕੋਵੀਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬੂੰਦ ਸੰਕਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਔਂਕੜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ, ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਪੀ ਪੀ ਈਜ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਿਥਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਘੰਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਰਸਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ (ਪੀ ਪੀ ਈ), ਮਾਸਕ, ਬਿਸਤਰੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ (ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 2100 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਚਰਬੀ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੈਸਟਰੋਐਨਟ੍ਰੌਲੋਜਿਸਟ (ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈਪੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ, ਘੰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਪੀਡੀ) ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੇਅਰਜ਼ (ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਏਡ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 198 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਚਾਅ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਈਯੂ ਆਦਿ ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਪਰਕ: +91 9417000360

