ਕੋਵਿਡ-19: ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 328 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 12 ਮੌਤਾਂ Posted On April - 3 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 400 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 328 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ 2069 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੰਘੇ ਦਿਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੱਧ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।’ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 400 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 173 ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, 11 ਰਾਜਸਥਾਨ, 9 ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, 47 ਦਿੱਲੀ, ਦੋ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, 22 ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, 33 ਤਿਲੰਗਾਨਾ, 67 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ 16 ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਲਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਪੀਪੀਈ’ਜ਼) ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

-ਪੀਟੀਆਈ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਕੋਵਿਡ-19: ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 328 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 12 ਮੌਤਾਂ

Both comments and pings are currently closed.