ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ Posted On April - 6 - 2020 ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਧਨੌਲਾ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ-ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਇਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਰੇ ਮਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਧਨੌਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਪਿੰਡ ਅਸਪਾਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਠ ਏਕੜ ਵਿਚ ਮਟਰ ਬੀਜੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗੱਟੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਟਰ ਗਲ਼ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।

