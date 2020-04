ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ Posted On April - 9 - 2020 ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਵੈਨਕੂਵਰ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਵੇਂ 1230 ਪੀੜਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 17,883 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 381 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4050 ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕੱਲੇ ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 9,340 ਪੀੜਤ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ 150 ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 37 ਨਵੇਂ ਪੀੜਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ 26 ਤੇ 25 ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1291 ਪੀੜਤਾਂ ਚੋਂ 43 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 805 ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1373 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 26 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ 447 ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 500 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5000 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

Both comments and pings are currently closed.