ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ Posted On April - 28 - 2020 ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Ticker, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ Comments Off on ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

Both comments and pings are currently closed.