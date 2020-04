ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ Posted On April - 29 - 2020 ਕੋਚੀ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਚੂ ਕੁਰੀਅਨ ਥੌਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ (ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐੈੱਮ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਆਪਹੁਦਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥੌਮਸ ਇਸਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ ਮਾਸਿਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

