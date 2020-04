ਕੇਂਦਰ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ Posted On April - 17 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪਰੈਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਕੋਤਕੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 75,915 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 42,503 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਉਲੀਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 636 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ: ਆਸ਼ੂ: ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 75,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ 18,000 ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਲੁਹਾਈ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੂਪਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੂਪਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਪਰੈਲ ਲਈ 42,000 ਕੂਪਨ, ਟੋਕਨ ਅਤੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਲਈ 47,000 ਕੂਪਨ, ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੂਪਨ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

