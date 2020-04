ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ Posted On April - 2 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਲੀਗਰਾਂ ਤੇ ਢਹੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਢਹੇ ਜਾਤੀ ਦੇ 30 ਕੁ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਪੱਤਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਗੂ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਸੰਜੂ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖਾ, ਵਿਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਸੋਮ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ ਕਿੰਨਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਹੰਤ ਸੱਤੀ ਮਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਮੋਚੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।

