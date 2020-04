ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਈ ਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਈ ਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On April - 22 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸ਼ੇਰਪੁਰ-1 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜੇਈ ਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜੇਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ।

ਜੇਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਸਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਸੀਅਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।

