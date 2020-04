ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 70 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ Posted On April - 21 - 2020 ਦਲਬੀਰ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ

ਬਟਾਲਾ, 20 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 90 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਗਲਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ’ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਘੋਗਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸੁਨੱਈਆ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਧੀਰਾ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ।

