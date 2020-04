ਕਵਿਤਾਵਾਂ Posted On April - 30 - 2020 ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ( 1876-1955) ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ-ਏ-ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਹਿਜਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਰ ਝੂਠ ਮੂਠ

ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਆਵਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਲ ਸੁਕਾਇਆ ਈ ਤਾਂਘ ਵਿਚ

ਲਾਰਾ ਭੀ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਵਾਹਿਦਾ ਕਰਾਇਆ ਯਾਦ ਤੇ ਛਿੱਥਾ ਜੋ ਹੋ ਪਿਓਂ

ਕੀਤਾ ਈ ਰੰਜ ਠੀਕ ਕਿ ਏ ਯਾਰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿ ਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਖ ਲਵੇ

ਕਾਸਿਦ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜੀ ਏ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਝੁਕਾਇਆ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿਰ

ਆਇਆ ਜੋ ਯਾਰ ਤੋਲਦਾ ਤਲਵਾਰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਬੁੱਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ

ਉੱਠ ਦੌੜੇ ਗਲਮਾ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੇੜਕੇ

ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਸ਼ਿਆਰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (1905-1978) ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਕਵੀ ਆ ਕਿ ਮੁਕਟੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਜ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਧਰ ਦਿਆਂ

ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵਿਛੜਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮੋਢਾ ਰੰਗਿਆ

ਆ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰ ਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਢੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਪਏ ਗੋਰੀਏ

ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲੇਡੂ ਜੜ ਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਢਲਦਾ ਦਿਹੁੰ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ

ਆਖੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸ਼ੋਖ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਫੜ ਸਕੇ

ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਟਟਹਿਣਾ ਫੜ ਦਿਆਂ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂ

ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿਆਂ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿਆਂ

ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਡਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰ ਤਖ਼ਤ ਸਿੰਘ (1914-1990) ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਮੀ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਵਲਵਲੇ ਚਿਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ’ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤਣਦੀ

ਰਹੀ ਲਿਟਾਂ ਚੋਂ ਉਦ੍ਹੇ ਮੁਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਛਣਦੀ

ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਨ ਮਿਲੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ

ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਕੰਧ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੁਣਾਂ ਜੋ ਵਾਜ ਮੈਂ, ਹੋਣੀ ਏ ਮੇਰੀਓ ਛਾਂ ਦੀ

ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣ ਹੈ ਧੁੱਪਾਂ ’ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਸਣ ਦੀ ਨ ਆਉਂਦਾ ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਰਾਤੀਂ

ਕਿ ਟਾਣ੍ਹ ਟਾਣ੍ਹ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਗ ਦੇ ਫਣ ਦੀ ਬੁਝਾਇਆ ਆਪ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਏ ’ਤੇ

ਧੜਾਮ ਦੇਣੇ ਗਿਰੀ ਕੰਧ ਬੁਝਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਨ ਕਿਓਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ’ਤੇ ਦੂਰ ਤਕ ਉੱਡਾਂ

ਕਿ ਭਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੀ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਜਬਰ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ

ਗਲੀ ਗਲੀ ’ਚ ਹੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਡ ਮਣ ਮਣ ਦੀ ਕੰਵਰ ਚੌਹਾਨ ( 1931-1995) ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨਾਲੋਂ ਅਣਕਹੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅੰਬਰਮੁਖੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਐਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਤਨਹਾਈ ਵੀ

ਤੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਝਾਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਇਕ ਬੇਦਰਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੈ ਏਦਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ

ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹਯਾ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ

ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਓਂ ਆਦਮ-ਬੋ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ

ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਰਚਾਂ ਕਿਰਚਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਪਥਰਾਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ੁਅਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਧਾਰ ਕਟਾਰ

ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅੰਗੜਾਈ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮੇਗੀ

ਖ਼ੰਜਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ( 1935-2010) ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਵੇਂ, ਮੁਸਕਰਾਵਾਂਗਾ

ਜ਼ਰਾ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਵੱਟ ਵੇਖੇ ਉਥਾਈਂ ਤਿੜਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੈ

ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਿਰਖ ਤੂੰ ਉੱਗੀ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ

ਜਾਂ ਬਿਜੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਲਗਰ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਦੇ ਜੁਗਨੂੰ, ਕਦੇ ਤਾਰਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਅੱਥਰੂ ਬਣ ਕੇ

ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ, ਕਦੇ ਝਿਮਣੀ ਤੇਰੀ ’ਤੇ ਝਿਲਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਉਡੀਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰ ਜੇ ਆ ਸਕੀ ਨਾ ਤੂੰ

ਕੀ ਆਖੇਗੀ ਫ਼ਜ਼ਰ ਜਦ ਹਾਰ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੁਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਥੋਂ

ਨਿਭੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਦ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ

ਹਵਾ ਰੁਮਕਣ ਤੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ( 1943-1992) ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲੰਮੀ ਔੜ, ਉਦਾਸੀ, ਪਤਝੜ, ਠੱਕਾ ਤੇ ਕੋਰਾ ਵੀ ਹੈ

ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਕ ਸੂਰਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ

ਤਲਖ਼ ਫ਼ਿਜ਼ਾ, ਬੇਦਰਦ ਹਵਾ, ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ

ਬੇਮੌਸਮ ਵਿਚ ਖਿੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹਰ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਝ ਲਿਆ

ਓਦੋਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਗਲੀਆਂ ਘਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋੰ ਵੱਖਰਾ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਬਸਤੀ ’ਚੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੂੰ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਵੀਂ

ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੰਡਰ ਵੀ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੀਹਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਕਤਾਲੀਵਾਂ

ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਗ਼ਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ (ਜਨਮ 1945) ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਕਾਵਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਿਰੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ

ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਨਿੰਮ੍ਹੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ

ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਪਾਜ਼ੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਕ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ

ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਛਣਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਰਾਗ ਵਜਾਉਣ

ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਜ਼ੀਨਾ ਬਣ ਜਾਊ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਮਮਤਾ, ਖ਼ੌਫ਼, ਦੁਚਿੱਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਨੇ

ਐ ਮਨ ਟੋਲ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ (ਜਨਮ 1948) ਗ਼ਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਵੀਂ ਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਮਿਹਣਾ ਲਾਹ ਕੇ ਔਰਤ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾ

ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਦੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਲਿਖਣੈਂ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਿਖਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਨੇ ਜੋ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿਤੇ ਵਰਦੀ ’ਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਰ-ਸਿਪਾਹੀ ਲਿਖਦੇ ਬੰਸਰੀ ਵਾਂਗ ਲਿਖੇਂਗਾ ਤਾਂ ਝੁਲਸ ਜਾਏਗਾ

ਗੀਤ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ

ਵਕਤ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਸੱਚ

ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਲਾਹੀ ਲਿਖਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ (ਜਨਮ 1956) ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਤੇ ਹਰਨਾ ਪਿਆ

ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੋਣਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤੇਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘੜੀ

ਘਰ ’ਚ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਵੇਲ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌਣ ਦੇ ਪਰਤੇ ਸਫ਼ੇ

ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੂੰਘਿਆਂ ਖੂਹਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਉਡਦੀ ਰੇਤ ਵਿਚ ਤਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਫ਼ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜਿਹੇ

ਉਸ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ

ਸੌ ਮੁਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦਾ

ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖ ਜਰਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈ ਰੰਗੀਨ ਵੀ ਗ਼ਮਗੀਨ ਵੀ

ਪੈਰ ਇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਚ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ (ਜਨਮ 1957 ) ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ਼ਕ, ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਲਗਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ’ਤੇ ਯਕ਼ੀਨ ਹੋਵੇ

ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ

ਤੇ ਢੂੰਡਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਬੇਜਾਨ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮੇ

ਮੈਂ ਕਦ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਿਲ-ਵਿਹੂਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜੁਰਅੱਤ, ਜਨੂੰਨ, ਜਜ਼ਬਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਨਣ,ਚਰਾਗ਼, ਚਿਹਰਾ

ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵਧ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਸੀਨ ਹੋਵੇ ਨਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵਗਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ

ਕਵੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਮਸੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ – ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ

