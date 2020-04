ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ

ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ Posted On April - 6 - 2020 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਧ ਭੈਅ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਨਿੰਮਵਾਲਾ ਮੌੜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਰਮੱਥ ਹੈ। ਬਖ਼ਤਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਰੋੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਮਾਲਵਾ

