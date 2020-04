ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ‘ਸਜ਼ਾ’

ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ‘ਸਜ਼ਾ’ Posted On April - 22 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਆਰਪੀ ਝਾੜੂ ਫਿਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਐਸਐਸਡੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਝਾੜੂ ਫੜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਵੀ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਫ਼ਿਊ ’ਚ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ’ਚ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਪਹੁੰਚ’ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ‘ਵੱਡੇ’ ਲੋਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੂੰ ਇੰਜੁਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਆਏ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਦੀ ’ਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਫਿਊ ਉਲੰਘਣਾ: ਦਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਜਗਤਾਰ ਅਣਜਾਣ): ਮੌੜ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 188/270 ਆਈਪੀਸੀ 51 ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਭ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

