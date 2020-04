ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ Posted On April - 5 - 2020 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਯੁਵਲ ਨੋਹ ਹਰਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਹਰਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ*

ਭਵਿੱਖੀ ਮਸਲਾ ‘ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਜਾਨੇ ਜਾਂ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ,

ਯੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੁਦਾਈ ਮੇਂ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਟ ਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ,

ਬਾਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਂਗੇ।’

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਮਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦੇ ‘ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ’, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਖੱਬਲ’ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਘਾਹ’ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਯੁਵਲ ਨੋਹ ਹਰਾਰੀ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੁਆਲੇ ਪਸਰੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਯੁਵਲ ਨੋਹ ਹਰਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੇਪੀਅਨਜ਼’ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ‘ਵਾਨਰ’ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹੋਮੋ ਡੇਅਰਜ਼’ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਟਵੰਟੀਵਨ ਲੈਸਨਜ਼ ਫਾਰ ਟਵੰਟੀਫਸਟ ਸੈਂਚਰੀ’ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਇਸਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1990 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਟਿਲ, ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁਨਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੁਵਲ ਨੋਹ ਹਰਾਰੀ ਦਾ ਨਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਰਾਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹਰਾਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚੂਹਾ-ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ, ਅਣਪਰਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।- ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਰਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ. ਆਪਣੇ ਚੌਵੀ ਕਰੋੜ ਸੋਵੀਅਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਏਜੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ/ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਚੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯੁਵਲ ਨੋਹ ਹਰਾਰੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੀ ‘ਬੁੱਢੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ’ ਵਧੇਰੇ ਮੁਖਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਸਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜੇਲ੍ਹ’ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਪਲਾਂ ਦੀ ਬੇਜਿਸਮ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵਿਚ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ-ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਨਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰਾਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਨਿਊਜ਼’ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਫਾਕਸ ਨਿਊਜ਼’ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਾਸਾ, ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੰਘ, ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁੱਸਾ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਬੋਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਖਸ਼ਸੀ ਬਿੰਬ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੰਭ ਵਰਗੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹਰਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ 1948 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ‘ਪੁਡਿੰਗ’ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਪੁਡਿੰਗ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦਾ ਭੈਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਭੈਅ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਭੈਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਅੰਕੜਿਆਂ/ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ/ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ- ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣਨਗੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਹਰਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਨਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਜਾਹਿਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ- ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ। ਹਰਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਹਰਾਰੀ ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੂਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸੋਮੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਾਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਡੇਟੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਬਾਰੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ। ਮਸਲਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ’ਤੇ। ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹਰਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ/ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਚਿੰਤਨ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀ-ਟੂ ਕੰਪੇਨ ਇਸੇ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੰਖ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। * ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98180-38041

Ticker, ਦਸਤਕ Comments Off on ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.