ਕਰੋਨਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਹ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ 29 ਅਪਰੈਲ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਜੈਤੋ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਦਾ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ, ਪੱਪੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

