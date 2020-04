ਕਰੋਨਾ: ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ Posted On April - 11 - 2020 ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ

ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਜਿੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਦੂਰੀ’ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਣ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਕੁੱਸਾ (ਮੋਗਾ) ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 19 ਲੱਖ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਣਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?

ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ) ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਬਿਲ ਭਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ? ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ?

ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਿਸਾਨ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖੌਫ਼, ਲੰਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੀਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ’ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੇਅੰਤ ਗਿੱਲ ਭਲੂਰ, ਪਿੰਡ ਭਲੂਰ (ਮੋਗਾ) ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠਕ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ ਸ ਰਮਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ

*ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ…

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤੀ ਅਤੇ 2 ਅਤੇ 5 ਅਪਰੈਲ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 9 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਸਿਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੂਪਨਗਰ

