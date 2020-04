ਕਰੋਨਾ: ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ Posted On April - 10 - 2020 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 200 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਬਰਨਾਲਾ (2) ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਰ (ਡੱਬਵਾਲੀ) (3) ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਤੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਟਲ-ਨੁਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।

ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸਰਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਰਾਜ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਕੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਫ਼ਿਊ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਤਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀੜ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਿੱਤ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕਟੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ) ਲੋੜਵੰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ/ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਰੇਗਾ? ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਵੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ… ਜੋ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਐਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਸਾਰਥਿਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੈਠੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦਾਰੂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਤਾਰੀਏਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)

