ਕਰੋਨਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਹੋਈ; ਅਜੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਲੋਕ Posted On April - 4 - 2020 ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਬਟਾਲਾ 3 ਅਪਰੈਲ

ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ 87 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਡੌਲਾ ਨੰਗਲ, ਵਿਵੇਕ ਵਾਸੀ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ, ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਵਾਸੀ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਵਾਸੀ ਠਠਿਆਰਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਬਟਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਟਾਰੀ (ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ): ਇਥੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਵੱਲੋਂ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 25 ਵਹੀਕਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਥਾਣਾ ਕੰਬੋਅ ਵੱਲੋਂ 15 ਵਹੀਕਲ, ਥਾਣਾ ਭਿੰਡੀਸੈਦਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ (ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ): ਆਦਮਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 10 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੁਹੜਵਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਵਿਰਦੀ ਵਾਸੀ ਅਲਾਵਲਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਪੂਰਪਿੰਡ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿਝਰਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਘੁੜਿਆਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

