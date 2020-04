ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ Posted On April - 3 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 2 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ ਨਗਰ ਮਲਾਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇਕ 65 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮਾਲਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਮਲਾਡ ਮਾਲਵਾਨੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਪਰੰਤ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨੇੜਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਲਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦੇਹ ਸਿੱਧੇ ਮਲਾਡ ਮਾਲਵਾਨੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।’’

-ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Both comments and pings are currently closed.