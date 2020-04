ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੰਗੀਤ

ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੰਗੀਤ Posted On April - 21 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 20 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 28 ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੰਗੀਤ

Both comments and pings are currently closed.