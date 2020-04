ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ Posted On April - 24 - 2020 ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ 5 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ (ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 23 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੇ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਕਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰਰੜ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ।

ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। –ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

