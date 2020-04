ਕਰੋਨਾ: ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰੋਨਾ: ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ Posted On April - 20 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੇ 15 ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੋ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਿੱਟਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੌਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 104 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ 80 ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੌ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 237 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 12117 ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ 53641 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 4.48 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ

