ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ‘ਹਾਰੀ’ Posted On April - 22 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 29 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ 70 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਔਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਉਧਰ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਅਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।

